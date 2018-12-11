Косметику в Україні виготовлятимуть з дотриманням європейських вимог, - МОЗ

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Зокрема, заборонять випробовування косметики на тваринах

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) України розробило проект постанови уряду про затвердження нового технічного регламенту на косметичну продукцію на основі Регламенту Європейського союзу №1223/2009. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Як зазначається, документ має усунути юридичні розбіжності, а також адміністративні та технічні бар’єри у торгівлі між Україною та країнами Європейського союзу.

Повідомляється, що міністерство має намір у середньостроковій перспективі заборонити випробування косметики на тваринах та з впровадженням нового регламенту дати можливість іноземним та національним компаніям використовувати новітні технологічні розробки, зокрема альтернативні методи тестування косметичної продукції.

Крім того, МОЗ планує передбачити перехідний період для впровадження нових вимог до тестування косметичної продукції.

"Це рішення зумовлено тим, що в Україні на сьогодні відсутні затверджені методології альтернативних випробувань безпеки косметики", - появнили у міністерстві.

Зазначається, що Європейський союз також мав перехідний період для впровадження нових вимог до безпеки косметичної продукції - регламент був затверджений у 2009 році, а вступив в дію у липні 2013 року.

Отже, з впровадженням нового технічного регламенту іноземні компанії, що вже відмовилися від тестування своєї продукції на тваринах, зможуть реалізовувати свою продукцію на українському ринку на основі результатів досліджень альтернативними методами. Паралельно з цим, міністерство впроваджуватиме нові вимоги до тестування, надаючи перехідний період для національних компаній на впровадження новітніх методів токсикологічних досліджень.

Наразі новий регламент опрацьовується в Міністерстві охорони здоров’я та найближчим часом буде оприлюднений для громадського обговорення на офіційному веб-сайті міністерства.

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