В Україні заборонять тестування косметики на тваринах

Ілюстративне фото (europarl.europa.eu)

Новий технічний регламент на косметичну продукцію буде збільшено втричі

Міністерство охорони здоров'я України пропонує для громадського обговорення проект про заборону випробування косметики на тваринах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Як зазначається, новий регламент зосереджується на якості і безпеці.

Перелік заборонених інгредієнтів буде збільшено втричі, виробники зможуть використовувати лише безпечні барвники, консерванти, УФ-фільтри.

"Новий технічний регламент на косметичну продукцію розроблений на основі Регламенту ЄС №1223/2009. Документ має усунути юридичні розбіжності, а також адміністративні та технічні бар’єри у торгівлі між Україною та країнами Європейського союзу", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, українські виробники косметичної продукції в середньостроковій перспективі зможуть експортувати свою продукцію до країн Європейського союзу, а іноземні виробники - розміщувати свої виробництва на території України, що сприятиме зокрема зменшенню вартості їх продукції.

"Один із важливих аспектів нового регламенту - заборонити випробування косметики на тваринах та дати можливість іноземним та національним компаніям використовувати новітні технологічні розробки, зокрема альтернативні методи тестування косметичної продукції", - зазначають у відомстві.

Зазначимо, долучитися до громадського обговорення проекту Технічного регламенту на косметичну продукцію можна за посиланням: https://goo.gl/BvhEXz.

Раніше РБК-Україна писало, що Міністерство охорони здоров’я України розробило проект постанови уряду про затвердження нового технічного регламенту на косметичну продукцію на основі Регламенту Європейського союзу №1223/2009.

Зазначимо, у Міністерстві охорони здоров'я назвали пріоритетні напрямки діяльності на 2019 рік.

В 2019 році МОЗ буде продовжувати трансформувати систему охорони здоров'я: продовжиться трансформація закладів первинної допомоги, запрацює програма "Безкоштовна діагностика", розпочнеться пілотний проект змін екстреної медичної допомоги в декількох областях, розвиватиметься програма "Доступні ліки" і розширюватися мережа кардіологічних центрів.