В Украине запретили выжигать траву, но штрафовать не будут

В Украине наблюдается устойчивая тенденция к увеличению количества пожаров из-за неосторожного обращения с огнем и в результате массового выжигания травы.

"Такие пожары наносят непоправимый вред окружающей среде, растительному и животному миру, уничтожают виды растений и животных, подлежащих защите и занесены в Красную книгу Украины. При этом собственники и землепользователи фактически не несут ответственности за нарушение требований законодательства, а местные органы власти не имеют полномочий для предотвращения возникновения пожаров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что документ обязывает землепользователей не допускать выжигание травы или ее остатков на землях водного фонда, в том числе в прибрежных защитных полосах и на островах, занятых лесами, полосах отвода, береговых полосах водных путей.

За нарушение запрета предусматривается админответственность.

Отметим, что ко второму чтению из законопроекта убрали штрафы за выжигание травы и поджог лесов. В частности, штрафы планировали установить на уровне от 3060 до 30600 гривен.

Также о штрафах не упоминается в законопроекте, который подписал глава Верховной рады Дмитрий Разумков.