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В Украине запретили выжигать траву, но штрафовать не будут

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому в Украине не вводить ответственность за выжигание травы и поджоги лесов. В частности, за такие действия не будут штрафовать.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В Украине наблюдается устойчивая тенденция к увеличению количества пожаров из-за неосторожного обращения с огнем и в результате массового выжигания травы.

"Такие пожары наносят непоправимый вред окружающей среде, растительному и животному миру, уничтожают виды растений и животных, подлежащих защите и занесены в Красную книгу Украины. При этом собственники и землепользователи фактически не несут ответственности за нарушение требований законодательства, а местные органы власти не имеют полномочий для предотвращения возникновения пожаров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что документ обязывает землепользователей не допускать выжигание травы или ее остатков на землях водного фонда, в том числе в прибрежных защитных полосах и на островах, занятых лесами, полосах отвода, береговых полосах водных путей.

За нарушение запрета предусматривается админответственность.

Отметим, что ко второму чтению из законопроекта убрали штрафы за выжигание травы и поджог лесов. В частности, штрафы планировали установить на уровне от 3060 до 30600 гривен.

Также о штрафах не упоминается в законопроекте, который подписал глава Верховной рады Дмитрий Разумков.

Напомним, в конце февраля данный законопроект во втором чтении одобрила Верховная рада.

Кроме того, в конце мая 2020 года Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций утвердила проект плана мер по урегулированию проблемы ежегодных массовых пожаров в экосистемах, который должен дополнить закон о борьбе со сжиганием сухостоя.

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Новости Украины Владимир Зеленскийподжогштраф
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