В Україні заборонили випалювати траву, але штрафувати не будуть

В Україні спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості пожеж через необережне поводження з вогнем та в результаті масового випалювання трави.

"Такі пожежі завдають непоправної шкоди навколишньому середовищу, рослинному та тваринному світу, знищують види рослин і тварин, що підлягають захисту і занесені в Червону книгу України. При цьому власники та землекористувачі фактично не несуть відповідальності за порушення вимог законодавства, а місцеві органи влади не мають повноважень для запобігання виникнення пожеж", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що документ зобов'язує землекористувачів не допускати випалювання трави або її залишків на землях водного фонду, в тому числі в прибережних захисних смугах та на островах, зайнятих лісами, смугах відведення, берегових смугах водних шляхів.

За порушення заборони передбачається адмінвідповідальність.

Зазначимо, що до другого читання з законопроекту прибрали штрафи за випалювання трави і підпал лісів. Зокрема, штрафи планували встановити на рівні від 3060 до 30600 гривень.

Також про штрафи не згадується в законопроекті, який підписав голова Верховної ради Дмитро Разумков.