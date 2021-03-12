В Україні заборонили випалювати траву, але штрафувати не будуть

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким в Україні не вводити відповідальність за випалювання трави і підпали лісів. зокрема, за такі дії не будуть штрафувати.
В Україні спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості пожеж через необережне поводження з вогнем та в результаті масового випалювання трави.
"Такі пожежі завдають непоправної шкоди навколишньому середовищу, рослинному та тваринному світу, знищують види рослин і тварин, що підлягають захисту і занесені в Червону книгу України. При цьому власники та землекористувачі фактично не несуть відповідальності за порушення вимог законодавства, а місцеві органи влади не мають повноважень для запобігання виникнення пожеж", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що документ зобов'язує землекористувачів не допускати випалювання трави або її залишків на землях водного фонду, в тому числі в прибережних захисних смугах та на островах, зайнятих лісами, смугах відведення, берегових смугах водних шляхів.
За порушення заборони передбачається адмінвідповідальність.
Зазначимо, що до другого читання з законопроекту прибрали штрафи за випалювання трави і підпал лісів. Зокрема, штрафи планували встановити на рівні від 3060 до 30600 гривень.
Також про штрафи не згадується в законопроекті, який підписав голова Верховної ради Дмитро Разумков.
Нагадаємо, в кінці лютого даний законопроект у другому читанні схвалила Верховна рада.
Крім того, в кінці травня 2020 року Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій затвердила проект плану заходів щодо врегулювання проблеми щорічних масових пожеж в екосистемах, який повинен доповнити закон про боротьбу зі спалюванням сухостою.