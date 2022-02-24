В Украине запретили выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет

В Украине с 24 февраля введено военное положение из-за масштабного вторжения России . В связи с этим мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской таможни Даниила Меньшикова .

"В связи с военным положением мужчины - граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет не будут выпускаться за пределы нашего государства", - написал Меньшиков в Facebook.

Он попросил украинцев не создавать панику на пунктах пропуска и не пробовать самовольно пересекать границу.