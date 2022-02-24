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В Украине запретили выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Украине с 24 февраля введено военное положение из-за масштабного вторжения России. В связи с этим мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской таможни Даниила Меньшикова.

"В связи с военным положением мужчины - граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет не будут выпускаться за пределы нашего государства", - написал Меньшиков в Facebook.

Он попросил украинцев не создавать панику на пунктах пропуска и не пробовать самовольно пересекать границу.

Напомним, Верховная рада утром 24 февраля ввела в Украине военное положение.

Отметим, после введения военного положения Служба безопасности Украины призвала граждан страны четко следовать инструкциям военных и местных властей.

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