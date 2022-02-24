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"Четко следуйте инструкциям". СБУ обратилась к украинцам из-за военного положения

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Киев, Четверг 24 февраля 2022 12:42
"Четко следуйте инструкциям". СБУ обратилась к украинцам из-за военного положения Фото: СБУ выступила с обращением из-за военного положения (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Служба безопасности Украины выступила с обращением к гражданам из-за военного положения в стране. Украинцев призывают четко следовать инструкциям военных и местных властей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение СБУ.


"В государстве введено военное положение. Это необходимый шаг для безопасности страны и нашей победы. Сохраняйте спокойствие! Четко следуйте инструкциям военных и местных властей в ваших городах и не подвергайтесь враждебной дезинформации", - говорится в заявлении.

В СБУ отмечают, что ситуация, в которой находится Украина, требует от всех единства, спокойствия и решительности.

"Все органы государственной власти, все органы силового блока, сотрудники СБУ, бойцы Центра специальных операций "А" вместе с Вооруженными силами работают на максимум для наиболее эффективной защиты нашей страны и вашей безопасности", - подчеркнули в спецслужбе.

Напомним, сегодня из-за российского вторжения Украина ввела военное положение.

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