В Україні заборонили виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 60 років

В Україні з 24 лютого введено воєнний стан через масштабного вторгнення Росії . У зв'язку з цим чоловікам у віці від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської митниці Данила Меньшикова .

"У зв'язку з воєнним станом чоловіки - громадяни України віком від 18 до 60 років не випускатимуться за межі нашої держави", - написав Меньшиков у Facebook.

Він попросив українців не створювати паніку на пунктах пропуску і не пробувати самовільно перетинати кордон.