В Україні заборонили виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 60 років

В Україні з 24 лютого введено воєнний стан через масштабного вторгнення Росії. У зв'язку з цим чоловікам у віці від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської митниці Данила Меньшикова.
"У зв'язку з воєнним станом чоловіки - громадяни України віком від 18 до 60 років не випускатимуться за межі нашої держави", - написав Меньшиков у Facebook.
Він попросив українців не створювати паніку на пунктах пропуску і не пробувати самовільно перетинати кордон.
Нагадавши, Верховна рада вранці 24 лютого ввела в Україні воєнний стан.
Зазначимо, після введення воєнного стану Служба безпеки України закликала громадян країни чітко слідувати інструкціям військових і місцевої влади.