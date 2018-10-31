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В Украине запретили предоставлять статус УБД работникам Вооруженных сил и МВД

Новости » Общество    31.10.2018 - 13:56
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

Работников МВД и ВСУ исключили из категории лиц, которым предоставляется статус УБД

Кабинет министров Украины исключил работников Вооруженных сил Украины и Министерства внутренних дел из категории лиц, которым предоставляется статус участника боевых действий. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, внесенные изменения в Порядок предоставления и лишения статуса участника боевых действий исключают невоенных работников Вооруженных сил Украины, Министерства внутренних дел, других образованных в соответствии с законами Украина военных формирований и правоохранительных органов из категории лиц, которым предоставляется статус участника боевых действий.  

Постановление распространяется также на невоенных работников Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта и так далее.       

 

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что Верховной раде предлагают урегулировать правовой статус комбатантов добровольческих батальонов в Украине. В частности, документом планируется освободить их от уголовной ответственности за создание незаконного военизированного формирования. Кроме того, формирования комбатантов намерены включить в национальные силы обороны.

В сентябре сообщалось, что статус участника боевых действий получили почти 11 тысяч сотрудников СБУ.

 

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