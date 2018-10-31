В Україні заборонили надавати статус УБД працівникам Збройних сил і МВС

Ілюстративне фото (УНІАН)

Працівників МВС і ЗСУ виключили з категорії осіб, яким надається статус УБД

Кабінет міністрів України виключив працівників Збройних сил України та Міністерства внутрішніх справ з категорії осіб, яким надається статус учасника бойових дій. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, внесені зміни у Порядок надання та позбавлення статусу учасника бойових дій виключають невійськових працівників Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів з категорії осіб, яким надається статус учасника бойових дій.

Постанова поширюється також на невійськових працівників Національної гвардії, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту і так далі.



Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховній раді пропонують врегулювати правовий статус комбатантів добровольчих батальйонів в Україні. Зокрема, документом планується звільнити їх від кримінальної відповідальності за створення незаконного воєнізованого формування. Крім того, формування комбатантів мають намір включити до національних сил оборони.

У вересні повідомлялося, що статус учасника бойових дій отримали майже 11 тисяч співробітників СБУ.