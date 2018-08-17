В Украине запретили лекарства против тромбов

Все аптеки должны уничтожить препарат "ТРОМБО ААС" или вернуть его производителю

В Украине запретили реализацию, хранение и применение лекарственного средства "ТРОМБО ААС" из-за несоответствия медицинских образцов украинскому законодательству. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

"Запретить реализацию, хранение и применение "ТРОМБО ААС" 100 МГ, таблетки покрытые пленочной оболочкой, кишечнорастворимые по 100 мг № 30 в блистерах, серии 8С251А за несоответствия медицинских образцов украинскому законодательству", - сказано в документе.



Все аптеки должны уничтожить данный препарат или вернуть его производителю.

Ранее сообщалось, что Минздрав расширило перечень препаратов по программе "Доступные лекарства".

В новый перечень вошел 261 препарат от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и бронхиальной астмы - болезни, которые убивают украинцев больше всего.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины опубликовало новый ориентировочный реестр предельных оптово-отпускных цен на "Доступные лекарства".