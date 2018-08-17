В Україні заборонили ліки проти тромбів

Усі аптеки мають знищити препарат "ТРОМБО ААС" або повернути його виробникові

В Україні заборонили реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу "ТРОМБО ААС" через невідповідність медичних зразків українському законодавству. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

"Заборонити реалізацію, зберігання та застосування "ТРОМБО ААС" 100 МГ, таблетки вкриті плівковою оболонкою, кишковорозчинні, по 100 мг № 30 у блістерах, серії 8С251А через невідповідність медичних зразків українському законодавству", - сказано у документі.



Усі аптеки мають знищити даний препарат або повернути його виробникові.

Раніше повідомлялось, що МОЗ розширило перелік препаратів за програмою "Доступні ліки".

До нового переліку увійшов 261 препарат від серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу та бронхіальної астми - хвороб, які вбивають українців найбільше.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я України опублікувало новий орієнтовний реєстр граничних оптово-відпускних цін на "Доступні ліки".