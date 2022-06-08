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В Украине запретили деятельность партии "Оппоблок": решение суда

Фото: депутаты "Оппоблока" (unian.net)
Автор: Иван Носальский

Восьмой апелляционный административный суд запретил функционирование пророссийской политической партии "Оппозиционный блок" в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ЧЕСНО".

Помимо запрещения деятельности суд также передал имущество партии и ее ячеек государству. При этом решение апелляционного суда может быть оспорено в Верховном суде.

Отмечается, что заседание суда длилось примерно полтора часа. В зал не допускали журналистов, хотя судебный процес был открытым.

Обновлено от 17:35

Позже нардеп от партии "Слуга народа" Ольга Совгиря подтвердила решение суда.

"Первый пошел! Согласно закону о запрете пророссийских политических партий запрещена деятельность политической партии "Оппозиционный блок", - написала она.

Стоит заметить, что решение о запрете всех пророссийских партий в Украине было принято на заседании СНБО.

Решение суда (chesno.org)

Напомним, ранее стало известно, что фракция "Оппозиционная платформа - За життя" (ОПЗЖ) в Верховной раде Украины ликвидирована. Такое решение принял украинский парламент.

Также мы писали, что, по словам спикера ВР Руслана Стефанчука, фракция ОПЗЖ в Верховной Раде перестала существовать, но это никак не повлияло на мандаты ее бывших членов.

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УкраинаОппозиционный блокАпелляционный суд Киева