ru ua
Чт, 12 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Раде ликвидировали фракцию ОПЗЖ, - нардеп

Новина українською →
Киев, Четверг 12 мая 2022 13:17
В Раде ликвидировали фракцию ОПЗЖ, - нардеп Фото: фракция ОПЗЖ в Верховной раде прекратила существование (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Фракция "Оппозиционная платформа - За життя" (ОПЗЖ) в Верховной раде Украины ликвидирована. Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, теперь это официальное решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа.

"Пятая колонна идет вслед за хозяйским военным кораблем", - написал Гончаренко.

Напомним, в середине апреля фракция ОПЗЖ в Раде приостановила свою деятельность.

Отметим, 21 апреля бывшие нардепы от фракции ОПЗЖ создали в Раде группу "Платформа за жизнь и мир" во главе с Юрием Бойко.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал странным решение о создании в Раде группы "Платформа за жизнь и мир". Он призвал вступивших в нее нардепов извиниться перед украинцами и покинуть парламент.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада Оппозиционная платформа За життя Война в Украине
NEWS
Есть ли риск штурма россиянами Одессы: мнения экспертов
Есть ли риск штурма россиянами Одессы: мнения экспертов
DAILY
Готовит ли Россия штурм Одессы и что стоит за атаками врага на город и область
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Готовит ли Россия штурм Одессы и что стоит за атаками врага на город и область