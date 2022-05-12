В Раде ликвидировали фракцию ОПЗЖ, - нардеп

Фракция "Оппозиционная платформа - За життя" (ОПЗЖ) в Верховной раде Украины ликвидирована. Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, теперь это официальное решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа.

Напомним, в середине апреля фракция ОПЗЖ в Раде приостановила свою деятельность.

Отметим, 21 апреля бывшие нардепы от фракции ОПЗЖ создали в Раде группу "Платформа за жизнь и мир" во главе с Юрием Бойко.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал странным решение о создании в Раде группы "Платформа за жизнь и мир". Он призвал вступивших в нее нардепов извиниться перед украинцами и покинуть парламент.

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