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Ликвидация ОПЗЖ не повлияла на лишение мандата депутатов фракции, - Стефанчук

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Воскресенье 15 мая 2022 18:42
Ликвидация ОПЗЖ не повлияла на лишение мандата депутатов фракции, - Стефанчук Фото: спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук (facebook.com/stefanchuk.official)
Автор: РБК-Украина

Фракция ОПЗЖ в Верховной Раде перестала существовать, но это никак не повлияло на мандаты ее бывших членов.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Учитывая, что количество народных депутатов в ОПЗЖ стало меньше 17, эта фракция, согласно Регламенту ВР, перестала существовать в парламенте. Понятно, что это не влияет на депутатов, которые были и являются ее членами", - рассказал Стефанчук.

Глава ВР уточнил, что такая ситуация связана с процедурой лишения мандата, прописанной в Конституции Украины.

"Мы идем по пути, предусмотренному Конституцией Украины, и не можем поступать незаконным способом", - подчеркнул Стефанчук.

При этом он подчеркнул, что самый лучший вариант уничтожения пророссийских фракций и партий будет продемонстрирован на следующих выборах, потому что именно народ даст оценку всем нардепам, поддерживавшим курс Украины на восток.

"Это будет законный способ, которым мы сможем очистить власть от пророссийских влияний", - резюмировал председатель ВР.

Напомним, фракция "Оппозиционная платформа - за життя" (ОПЗЖ) в Верховной раде Украины была ликвидирована 12 мая.

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Руслан Стефанчук Верховная рада Оппозиционная платформа За життя
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