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В Україні заборонили діяльність партії "Опоблок": рішення суду

Фото: депутати "Опоблоку" (unian.net)
Автор: Іван Носальський

Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив функціонування проросійської політичної партії "Опозиційний блок" в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ЧЕСНО".

Крім заборони діяльності, суд також передав майно партії та її осередків державі. При цьому рішення апеляційного суду може бути оскаржене у Верховному суді.

Зазначається, що засідання суду тривало приблизно півтори години. До зали не допускали журналістів, хоча судовий процес був відкритим.

Оновлено від 17:35

Пізніше нардеп від партії "Слуга народу" Ольга Совгиря підтвердила рішення суду.

"Перший пішов! Відповідно до закону про заборону проросійських політичних партій заборонено діяльність політичної партії "Опозиційний блок", - написала вона.

Варто зауважити, що рішення про заборону всіх проросійських партій в Україні було ухвалено на засіданні РНБО.

Рішення суду (chesno.org)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що фракція "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній раді України ліквідована. Таке рішення ухвалив український парламент.

Також ми писали, що, за словами спікера ВР Руслана Стефанчука, фракція ОПЗЖ у Верховній Раді перестала існувати, але це ніяк не вплинуло на мандати її колишніх членів.

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