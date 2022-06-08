В Україні заборонили діяльність партії "Опоблок": рішення суду

Крім заборони діяльності, суд також передав майно партії та її осередків державі. При цьому рішення апеляційного суду може бути оскаржене у Верховному суді.

Зазначається, що засідання суду тривало приблизно півтори години. До зали не допускали журналістів, хоча судовий процес був відкритим.

Оновлено від 17:35

Пізніше нардеп від партії "Слуга народу" Ольга Совгиря підтвердила рішення суду.

"Перший пішов! Відповідно до закону про заборону проросійських політичних партій заборонено діяльність політичної партії "Опозиційний блок", - написала вона.

Варто зауважити, що рішення про заборону всіх проросійських партій в Україні було ухвалено на засіданні РНБО.

Рішення суду (chesno.org)