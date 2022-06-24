В Украине снова заговорили о закрытии неба из-за угроз России атаковать посольство США

Угрозы России о нанесении ракетного удара по посольству США в Киеве актуализируют вопрос о закрытии неба над Киевом и всей страной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки .

"Эта угроза направлена как на США, так и на все цивилизованные страны мира, которые поддерживают Украину в борьбе с российским агрессором. Следовательно, она в очередной раз актуализирует вопрос о необходимости закрытия неба над Киевом и всей Украиной", - отмечают в ГУР.

Ранее депутат Госдумы РФ Юрий Швыткин призвал нанести удар по правительственным учреждениям в Киеве, в частности, по посольству США. По его мнению, поставка Украине реактивных систем залпового огня HIMARS якобы может приближать третью мировую войну.

Поэтому, по убеждению депутата, РФ должна распространять агрессивные действия на те страны, которые поставляют оружие для защиты Украины.