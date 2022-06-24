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В Україні знову заговорили про закриття неба через погрози Росії атакувати посольство США

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Україна, П'ятниця 24 червня 2022 19:54
В Україні знову заговорили про закриття неба через погрози Росії атакувати посольство США Фото: в Україні знову заговорили про закриття неба через погрози Росії атакувати посольство США (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Погрози Росії щодо нанесення ракетного удару по посольству США в Києві актуалізують питання про закриття неба над Києвом та всією країною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

"Ця погроза спрямована як на США, так і на всі цивілізовані країни світу, які підтримують Україну у боротьбі з російським агресором. Відтак, вона вчергове актуалізує питання щодо необхідності закриття неба над Києвом та всією Україною", - зазначають у ГУР.

Раніше депутат Держдуми РФ Юрій Швиткін закликав нанести удар по урядовим установам в Києві, зокрема, по посольству США. На його думку, постачання Україні реактивних систем залпового вогню HIMARS нібито може наближати третю світову війну.

Тому, на переконання депутата, РФ має поширювати агресивні дії на ті країни, які постачають зброю для захисту України.

Нагадаємо, в Україну уже прибули американські ракетні системи HIMARS.

Окрім того, США виділить Україні військову допомогу ще на 450 млн доларів.

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