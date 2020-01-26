В Украине не зафиксировано случаев заражения коронавирусом, - Минздрав

В Украине по состоянию на 26 января не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передает пресс-служба президента Украины.

Министр сообщила, что сейчас в Украине не зафиксировано случаев заражения этим вирусом. Выявленные случаи, о которых сообщали СМИ, были обычным гриппом.

По словам министра здравоохранения, в настоящее время постоянно работает оперативный штаб по согласованию необходимых медицинских и межведомственных действий.

Минздрав подготовил порядок реагирования для больниц и врачей, служб, ответственных за пересечение границы, и лабораторий.

"Сегодня для всех очевидны процедуры в случае выявления, необходимости лечения и диагностики. Есть готовность в лабораториях и по тест-системах для выявления и исключения подозрительных случаев... Взаимодействие с международными организациями, которые мониторят на глобальном, межгосударственном уровне, ежедневная", - отметила Скалецкая.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что налажена постоянная оперативная коммуникация с пограничной службой, в частности в аэропортах, подготовлено инструкцию, как реагировать и проверять пассажиров. Ляшко также заверил, что в Украине готовы лечить вирус, если он будет обнаружен.

"Те технологии, которые помогли вылечить людей в Китае, применяются и в Украине. Наши инфекционисты знают о них и готовы ими воспользоваться. С помощью таких же технологий они лечат гриппоподобные заболевания", - отметил заместитель министра здравоохранения.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в аэропорту "Борисполь" с 26 января пассажиры на прямых авиарейсах из Китая будут проходить температурный скрининг в связи со вспышкой коронавируса.