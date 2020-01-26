В Україні не зафіксовано випадків зараження коронавірусом, - МОЗ

В Україні за станом на 26 січня не зареєстровано випадків зараження коронавірусом. Про це повідомила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, передає прес-служба президента України.

Міністр повідомила, що зараз в Україні не зафіксовано випадків зараження цим вірусом. Виявлені випадки, про які повідомляли ЗМІ, були звичайним грипом.

За словами міністра охорони здоров'я, в даний час постійно працює оперативний штаб з узгодження необхідних медичних і міжвідомчих дій.

МОЗ підготував порядок реагування для лікарень і лікарів, служб, відповідальних за перетин кордону, та лабораторій.

"Сьогодні для всіх очевидні процедури в разі виявлення, необхідності лікування та діагностування. Є готовність в лабораторіях і по тест-системах для виявлення та виключення підозрілих випадків щодо того, стосуються вони чи ні китайського коронавірусу. Взаємодія з міжнародними організаціями, які моніторять на глобальному, міждержавному рівні, щоденна", - зазначила Скалецька.

Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що налагоджена постійна оперативна комунікація з прикордонною службою, зокрема в аеропортах, підготовлено інструкцію, як реагувати і перевіряти пасажирів. Ляшко також запевнив, що в Україні готові лікувати вірус, якщо він буде виявлений.

"Ті технології, які допомогли вилікувати людей в Китаї, застосовуються і в Україні. Наші інфекціоністи знають про них і готові ними скористатися. З допомогою таких технологій вони лікують грипоподібні захворювання", - зазначив заступник міністра охорони здоров'я.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в аеропорту "Бориспіль" з 26 січня пасажири на прямі рейси з Китаю проходитимуть температурний скринінг у зв'язку зі спалахом коронавіруса.