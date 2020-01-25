В "Борисполе" пассажирам из Китая будут мерить температуру

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В аэропорту 26 января начнется температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из Китая

В аэропорту "Борисполь" с 26 января пассажиры на прямых авиарейсах из Китая будут проходить температурный скрининг в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"С 26 января (ближайший плановый авиарейс из Китая) в аэропорту Борисполь начнется температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из Китая. Специалисты санитарно-карантинного подразделения уже подготовлены и укомплектованы инфракрасными термометрами", - сообщили в ведомстве.

Также в Минздраве отметили, что в 25 января Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по скринингу на пунктах въезда в страны, в которых еще не было зафиксировано передачи нового вируса.

Напомним, в Китае число подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, увеличилось до 1372 человек. По данным на 18:00 25 января (12:00 по киевскому), число заболевших пневмонией нового типа в Китае выросло до 1372 человек. При этом количество летальных исходов не изменилось и составляет 41.

Вспышка вируса была впервые зафиксирована в Ухане в конце декабря 2019 года, а затем распространилась на другие части Китая. По последним данным, от пневмонии, вызванной вирусом, погиб 41 человек. При этом количество заболевших превысило 1300 человек. Также случаи заражения были зафиксированы во Франции, США, Южной Корее, Японии, Таиланде и других странах.