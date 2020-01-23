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В Украине не зафиксировано подозрений на коронавирус

Новости » Общество     23.01.2020 - 15:10
В Украине не зафиксировано подозрений на коронавирус
Фото: Игорь Кузин (РБК-Украина)

В случае появления подозрений на заболевание ЦОС получит информацию в течение четырех часов

В Украине не зафиксировано ни одного сообщения о подозрении на заболевание китайским вирусом нового типа. Об этом сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в ЦОС не поступали соответствующие сообщения о потенциальном заболевании.

"На сегодняшний день установлен режим информирования Центра общественного здоровья, в течение четырех часов, если подобный случай будет зафиксирован на уровне государства, то он будет сообщаться ЦОС. На сегодня Центр не получал ни одного сообщения о потенциальной подозрение", - заявил Кузин.

Напомним, в декабре в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка нового вируса пневмонии. На данный момент жертвами вируса стали девять человек. Все летальные случаи зафиксированы в городе Ухань. Число заболевших вирусом во всем Китае превысило 630 человек.

Также РБК-Украина писало, что в связи с распространением вируса в аэропорту "Борисполь" усилили меры безопасности. В частности, медики опрашивают и проверяют пассажиров из Китая на предмет заболевания.

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