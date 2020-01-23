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В Україні не зафіксовано підозр на коронавірус

Новини » Суспільство     23.01.2020 - 15:10
В Україні не зафіксовано підозр на коронавірус
Фото: Ігор Кузин (РБК-Україна)

У разі появи підозри на захворювання ЦГЗ отримає інформацію протягом чотирьох годин

В Україні не зафіксовано жодного повідомлення про підозру на захворювання китайським вірусом нового типу. Про це повідомив в. о. генерального директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузин, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в ЦГЗ не надходили відповідні повідомлення про потенційне захворювання.

"На сьогоднішній день встановлено режим інформування Центру громадського здоров'я, протягом чотирьох годин, якщо подібний випадок буде зафіксований на рівні держави, то він буде повідомлятися ЦГЗ. На сьогодні Центр не отримував жодного повідомлення про потенційну підозру", - заявив Кузін.

Нагадаємо, в грудні в китайському місті Ухань було зафіксовано спалах нового вірусу пневмонії. На даний момент жертвами вірусу стали дев'ять осіб. Всі летальні випадки зафіксовані в місті Ухань. Число хворих вірусом в усьому Китаї перевищило 630 осіб.

Також РБК-Україна писало, що у зв'язку з розповсюдженням вірусу в аеропорту "Бориспіль" посилили заходи безпеки. зокрема, медики опитують і перевіряють пасажирів з Китаю на предмет захворювання.

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