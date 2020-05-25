В Украине зафиксирован резкий спад заболеваемости коронавирусом

В Украине на 25 мая зафиксировано уже более 21 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19. За прошедшие сутки заразились 259 человек.

Такие данные приводит карта СНБО.

Кроме того, за минувшие сутки умерли от инфекциии еще 6 человек, а общее число жертв составляет 623 человек. Выздоровевших (126) за минувшие сутки в десятки раз больше, чем погибших.

Напомним, украинское Министерство иностранных дел уточнило, сколько зараженных COVID-19 украинцев за границей.

Отметим, метрополитен Киева восстановил свою работу после закрытия в связи с карантином из-за распространения коронавируса.

Впрочем, Киевская городская госадминистрация ранее подчеркивала, что в случае скопления пассажиров станции могут полностью или частично закрывать на вход для соблюдения санитарных расстояний.