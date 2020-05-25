МИД уточнил, сколько зараженных COVID-19 украинцев за границей

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Выздоровели за границей уже 73 украинца

За границей от COVID-19 выздоровели уже 73 украинца, а 147 граждан Украины проходят лечение. Всего в рамках системы "Защита" к заграничным дипломатическим учреждениям обратились 18 938 граждан Украины.

Об говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины.

В частности, 147 граждан Украины проходят лечение в: Австрия - 3, Беларусь - 3, Ирландия - 1, Италия - 121, Мальта - 1, Молдова - 1, РФ - 3, США - 2, Таиланд - 1, Уругвай - 1, ФРГ - 1, Чехия - 7, Швеция - 2.

Еще 73 гражданина Украины выздоровели в следующих странах: Австрия - 3, Бельгия - 1, Великобритания - 1, Греция - 22, Доминиканская Республика - 4, Египет- 1, Испания - 5, Италия - 2, Молдова - 1, Нигерия - 3 Нидерланды - 1, ОАЭ - 2, Польша - 6, Португалия - 2, Сейшельские острова - 1, Сербия - 1, Таиланд - 1, Уругвай - 1, ФРГ - 5, Швеция - 1, Швейцария - 1, Япония - 4.

Напомним, количество официально подтвержденных случаев коронавируса в Европе превысило 2 миллиона, а умерли более 170 тысяч человек.

Отметим, глава украинского Минздрава Максим Степанов разрешил Киеву перейти к ослаблению карантинных ограничений, хотя за день до этого был против.

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Автор: Анастасия Рокитна