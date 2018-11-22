В Украине зафиксирован первый случай заболевания гриппом

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Как отмечается, заболеваемость гриппом и ОРВИ сохраняется на неэпидемическом уровне

В Украине на прошлой неделе зафиксировали первый подтвержденный случай заболевания гриппом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, что циркуляция вирусов гриппа впервые с начала сезона была зафиксирована в период с 12 по 18 ноября.

"Пока заболеваемость гриппом и ОРВИ сохраняется на неэпидемическом уровне - на 17,5% меньше эпидемического порога по Украине", - говорится в сообщении.

Так, в течение недели гриппом и ОРВИ заболели 164 826 человек, из них 68% - дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет увеличился на 9,7% и 8,0% соответственно.

Летальных исходов от гриппа не зарегистрировано.

"С начала эпидемического сезона против гриппа было вакцинировано 84 079 человек", - добавили в ведомстве.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве за 46-ю неделю эпидсезона зарегистрировано 12 тыс. 789 больных гриппом и ОРВИ и наблюдается рост по сравнению с предыдущей неделей на 8,1%.

Отметим, в Киеве можно пройти вакцинацию от гриппа в 23 медицинских учреждениях столицы. Стоимость вакцин от гриппа - 230 и 313 гривен.