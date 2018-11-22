В Україні зафіксований перший випадок захворювання грипом

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Як зазначається, захворюваність на грип та ГРВІ зберігається на неепідемічному рівні

В Україні минулого тижня зафіксували перший підтверджений випадок захворювання на грип. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

Повідомляється, що циркуляція вірусів грипу вперше з початку сезону була зафіксована в період з 12 по 18 листопада.

"Поки що захворюваність на грип та ГРВІ зберігається на неепідемічному рівні - на 17,5% менше епідемічного порогу по Україні", - йдеться в повідомленні.

Так, протягом тижня на грип та ГРВІ захворіло 164 826 осіб, з них 68% - діти у віці до 17 років. Порівняно з минулим тижнем рівень захворюваності серед дорослих та дітей до 17 років збільшився на 9,7% і 8,0% відповідно.

Летальних випадків від грипу не зареєстровано.

"З початку епідемічного сезону проти грипу було вакциновано 84 079 осіб", - додали у відомстві.

Раніше РБК-Україна писало, що в Києві за 46-й тиждень епідсезону зареєстровано 12 789 тис. хворих на грип і ГРВІ і спостерігається зростання порівняно з попереднім тижнем на 8,1%.

Відзначимо, в Києві можна пройти вакцинацію від грипу 23 медичних установах столиці. Вартість вакцин від грипу - 230 і 313 гривень.