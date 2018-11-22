ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

В Україні зафіксований перший випадок захворювання грипом

Новини » Суспільство    22.11.2018 - 17:29
В Україні зафіксований перший випадок захворювання грипом
Ілюстративне фото (pixabay.com/ThorstenF)

Як зазначається, захворюваність на грип та ГРВІ зберігається на неепідемічному рівні

В Україні минулого тижня зафіксували перший підтверджений випадок захворювання на грип. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

Повідомляється, що циркуляція вірусів грипу вперше з початку сезону була зафіксована в період з 12 по 18 листопада.

"Поки що захворюваність на грип та ГРВІ зберігається на неепідемічному рівні - на 17,5% менше епідемічного порогу по Україні", - йдеться в повідомленні.

Так, протягом тижня на грип та ГРВІ захворіло 164 826 осіб, з них 68% - діти у віці до 17 років. Порівняно з минулим тижнем рівень захворюваності серед дорослих та дітей до 17 років збільшився на 9,7% і 8,0% відповідно.

Летальних випадків від грипу не зареєстровано.

"З початку епідемічного сезону проти грипу було вакциновано 84 079 осіб", - додали у відомстві.

Раніше РБК-Україна писало, що в Києві за 46-й тиждень епідсезону зареєстровано 12 789 тис. хворих на грип і ГРВІ і спостерігається зростання порівняно з попереднім тижнем на 8,1%.

Відзначимо, в Києві можна пройти вакцинацію від грипу 23 медичних установах столиці. Вартість вакцин від грипу - 230 і 313 гривень.

 

У Києві спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниОРВИГрип
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся