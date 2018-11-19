В Киеве наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

Иллюстративное фото (pixabay.com/ThorstenF)

Рост заболеваемости произошел за счет как взрослого, так и детского населения

В Киеве за 46-ю неделю эпидсезона зарегистрировано 12 тыс. 789 больных гриппом и ОРВИ и наблюдается рост по сравнению с предыдущей неделей на 8,1%. Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Как отмечается, в целом интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года.

Сейчас показатель заболеваемости составляет 431,6 (за 45-ю неделю - 399,2) и ниже эпидемического порога на 49,5%.

"Рост заболеваемости произошел за счет как взрослого, так и детского населения. Так, взрослых заболело 4033 человек (рост на 7,7%), детей - 8756 (рост на 8,3%). В структуре заболеваемости дети составляют 68,5%, а на предыдущей неделе - 68,3%. Среди школьников наблюдается рост заболеваемости на 17,2%: 3408 случаев, что составляет 38,9% от общего количества заболевших детей и 26,6% от общего количества лиц, которые обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

По его словам, в медицинские учреждения за 46-ю неделю эпидсезона госпитализировано 129 человек, из них 117 - дети.

Напомним, по состоянию на 12 ноября в Киеве заболеваемость гриппом и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) выросла на 5,6%.

Отметим, в Киеве можно пройти вакцинацию от гриппа в 23 медицинских учреждениях столицы. Стоимость вакцин от гриппа - 230 и 313 гривен.