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У Києві можна вакцинуватися від грипу в 23 медзакладах

Новини » Суспільство    31.10.2018 - 13:47
Фото: вакцинація (РБК-Україна/Віталій носач)
Фото: вакцинація (РБК-Україна/Віталій носач)

Вартість вакцин від грипу - 230 та 313 гривень

У Києві можна пройти вакцинацію від грипу у 23 медичних закладах столиці. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник, передає РБК-Україна із посиланням на КМДА.

За його словами, у зазначених медзакладах розташовані комунальні апеки "Фармація", де у наявності є вакцини від грипу двох виробників.

"Вакцинація від грипу проводиться двома вакцинами "Ваксігрип" ТЕТРА/VAXIGRIP TETRA, ціна якої складає 313 гривень, та "ДжіСі Флю", яка коштує 230 гривень", - сказав Поворозник.

Він додав, що щеплення мешканцям столиці проводиться незалежно від місця проживання. У комунальних медзакладах Києва огляд лікаря, консультація та сама процедура проводяться безкоштовно. Спеціальної підготовки вакцинація проти грипу не потребує.

Заклади охорони здоров’я для проведення щеплень проти грипу мешканцям міста Києва:

У Києві можна вакцинуватися від грипу в 23 медзакладахУ Києві можна вакцинуватися від грипу в 23 медзакладахНагадаємо, у МОЗ назвали протипоказання до вакцинації. Зазначається, що у групах ризику щодо захворюваності на грип та ГРВІ перебувають 30% українців. 

У Києві спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ У МОЗ назвали протипоказання до вакцинації
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