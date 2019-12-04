В Украине зафиксировали рост заболеваемости гриппом

За прошедшую неделю на грипп в Украине заболели 170 950 человек, из них 69% дети. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Как отмечается, интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составил 447,1 на 100 тыс. населения, что на 6% меньше уровня эпидемического порога по Украине.

Кроме того, было зарегистрировано 13 случаев гриппоподобного заболевания и 38 случаев тяжелой острой респираторной инфекции. По результатам лабораторного исследования получено два положительных результата: определен вирус гриппа типа A(H3) и парагрипп.

"В стране зафиксировано редкое географическое распространение гриппа. С начала эпидемического сезона не зарегистрировано ни одного летального случая вследствие гриппа", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве отметили, что в течение прошлой недели против гриппа вакцинировано 16 635 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 193 882 лица.

Напомним, в Киеве в течение прошлой недели было зарегистрировано 11 466 больных гриппом и ОРВИ. В целом в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом на 7,4% по сравнению с предыдущей неделей. Рост произошел за счет детского населения.

Кроме того, в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского предупредили, что в Украине зимой этого года будут распространяться четыре вирусы гриппа.