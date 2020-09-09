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В Україні за добу від коронавірусу одужали рекордна кількість осіб

Україна, Середа 09 вересня 2020 09:28
В Україні за добу від коронавірусу одужали рекордна кількість осіб
Фото: людина в масці (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні за минулу добу, 8 вересня, зафіксували рекорд по кількості пацієнтів, які одужали від коронавірусу. Вилікувались 1 157 пацієнтів.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.

Всього в країні з початку пандемії вилікувались від COVID-19 64 703 людини. Активним хворими залишаються 75 348 осіб.

Попередній рекорд був встановлений 29 серпня. Тоді одужали 1055 осіб.

Нагадаємо, всього за минулу добу в країні підтвердили 2511 нових випадків коронавірусу, загальна кількість хворих з початку пандемії перевищила 143 тисячі чоловік.

Раніше РБК-Україна писало, що Міністерство охорони здоров'я не виключає можливість введення режиму "червоної зони" для всієї України в разі погіршення епідемічної ситуації.

Крім цього повідомлялося, що в Офісі президента не вважають реалістичним на даний момент новий "локдаун" в країні.

Також РБК-Україна писало, що центральна влада планує проводити "індивідуальні бесіди" з мерами, які будуть відмовлятися виконувати карантинні вимоги.

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