В Украине зафиксировали первые заморозки: где температура опустилась ниже нуля
В Украине ночью 7 сентября зафиксировали первые заморозки. В некоторых регионах температура опустилась ниже нуля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
"Как и ожидали, заморозки на утро 7 сентября зафиксированы в северной части, местами в центральных областях заморозки на поверхности почвы 0-6°, в Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областях местами и в воздухе 0-1 градус", - говорится в сообщении.
Согласно данным синоптиков, в некоторых районах Житомирской и Киевской областей температура воздуха опустилась до -1, а температура почвы - до 1 градуса выше нуля.
Фото: заморозки в Украине на утро 7 сентября (карта - Укргидрометцентр)
Напомним, ранее синоптики предупреждали, что в Украину идут ночные заморозки. Температура поверхности почвы может опускаться до 0. При этом днем температура будет колебаться в районе 20-23 градусов с отметкой "плюс".
Как сообщалось, в первой половине сентября в Украине ожидается прохладная осенняя погода. Температура на большей части не поднимется выше 20 градусов.