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В Украине зафиксировали первые заморозки: где температура опустилась ниже нуля

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Киев, Среда 07 сентября 2022 12:28
В Украине зафиксировали первые заморозки: где температура опустилась ниже нуля Фото: в Украине зафиксировали первые заморозки (unsplash.com)
Автор: Руслан Гаращенко

В Украине ночью 7 сентября зафиксировали первые заморозки. В некоторых регионах температура опустилась ниже нуля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Как и ожидали, заморозки на утро 7 сентября зафиксированы в северной части, местами в центральных областях заморозки на поверхности почвы 0-6°, в Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областях местами и в воздухе 0-1 градус", - говорится в сообщении.

Согласно данным синоптиков, в некоторых районах Житомирской и Киевской областей температура воздуха опустилась до -1, а температура почвы - до 1 градуса выше нуля.

В Украине зафиксировали первые заморозки: где температура опустилась ниже нуля

Фото: заморозки в Украине на утро 7 сентября (карта - Укргидрометцентр)

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что в Украину идут ночные заморозки. Температура поверхности почвы может опускаться до 0. При этом днем температура будет колебаться в районе 20-23 градусов с отметкой "плюс".

Как сообщалось, в первой половине сентября в Украине ожидается прохладная осенняя погода. Температура на большей части не поднимется выше 20 градусов.

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