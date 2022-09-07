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В Україні зафіксували перші заморозки: де температура опустилася нижче нуля

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Київ, Середа 07 вересня 2022 12:28
В Україні зафіксували перші заморозки: де температура опустилася нижче нуля Фото: в Україні зафіксували перші заморозки (unsplash.com)
Автор: Руслан Гаращенко

В Україні вночі 7 вересня зафіксували перші заморозки. У деяких регіонах температура опустилася нижче нуля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Як і очікували, заморозки на ранок 7 вересня зафіксовані в північній частині, місцями у центральних областях заморозки на поверхні грунту 0-6°, у Волинській, Рівненській, Житомирській та Київській областях місцями і в повітрі 0-1 градус", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними синоптиків, в деяких районах Житомирської та Київської областей температура повітря опустилася до -1, а температура грунту - до 1 градуса вище нуля.

В Україні зафіксували перші заморозки: де температура опустилася нижче нуля

Фото: заморозків в Україні на ранок 7 вересня (карта - Укргідрометцентр)

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що в Україну йдуть нічні заморозки. Температура поверхні грунту може опускатися до 0. При цьому вдень температура коливатиметься в районі 20-23 градусів з позначкою "плюс".

Як повідомлялося, у першій половині вересня в Україні очікується прохолодна осіння погода. Температура на більшій частині не підніметься вище 20 градусів.

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