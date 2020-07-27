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В Украине зафиксировали несколько крупных вспышек коронавируса

Киев, Понедельник 27 июля 2020 13:38
В Украине зафиксировали несколько крупных вспышек коронавируса
Фото: главный корпус "КПИ" (kpi.ua)
Автор: Роман Калиниченко

Показатель заболеваемости среди населения вырос и составляет 66,7 на 100 тысяч человек

В Украине фиксируют отдельные вспышки коронавируса. Среди таких - университеты, общежития и церковные монастыри.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Во время селекторного совещания касательно противодействия коронавирусу, президенту Владимиру Зеленскому сообщили, что вспышки инфекции зафиксировали, в частности, в НТУУ "КПИ" (152 случая) и в Свято-Феодосиевском монастыре. Оба заведения находятся в Киеве. На территории монастыря и в общещитии университета проводят дезинфекцию.

Также сообщается, что основные христианские конфессии из-за эпидситуации отказались от крестного хода ко Дню Крещения Руси.

Кроме того, за нарушение карантинных норм закрыли 37 ночных клубов.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, показатель заболеваемости среди населения вырос и составляет 66,7 на 100 000 человек.

"Сегодня ответственность за здоровье лежит на каждом владельце бизнеса, директоре заведения, менеджере, посетителе. Каждый несет ответственность за то эпидемическое состояние, в котором будет находиться страна в ближайшее время", - прокомментировал полученную информацию Зеленский.

Накануне сообщалось о вспышке коронавируса в столичном Институте специальной связи и защиты информации НТУУ "КПИ", было известно о 52 зараженных.

Еще одну вспышку в общежитиях, но уже другого киевского университета, зафиксировали две недели назад.

Ранее в Госпродпотребслужбе Киева рассказали, где и как часто происходят вспышки коронавируса в Киеве.

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