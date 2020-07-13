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В Киеве из-за вспышки коронавируса закрыли общежитие на карантин

Киев, Понедельник 13 июля 2020 13:02
В Киеве из-за вспышки коронавируса закрыли общежитие на карантин
Фото: человек, который проводит дезинфекцию (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Двух студентов госпитализировала "скорая" с COVID-19

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице на улице Михаила Бойчука в общежитии обнаружили коронавирусную инфекцию у пяти студентов. Двое из них были госпитализированы, а все остальные находятся на самоизоляции.

Об этом Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

По его словам, кроме пятерых больных студентов были выявлены 13 человек, которые с ними контактировали. Также он отметил, что в самом общежитии провели дезинфекцию.

Напомним, больше всего случаев COVID-19 в общежитиях Киева зафиксировали в мае.

Также ранее сообщалось, что в Киеве проверяют возможное сокрытие COVID-19 в одном из общежитий.

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