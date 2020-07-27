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В Україні зафіксували кілька значних спалахів коронавірусу

Київ, Понеділок 27 липня 2020 13:38
В Україні зафіксували кілька значних спалахів коронавірусу
Фото: головний корпус "КПІ" (kpi.ua)
Автор: Роман Калиниченко

Показник захворюваності серед населення зріс і становить 66,7 на 100 тисяч осіб

В Україні фіксують окремі спалахи коронавірусу. Серед таких - університети, гуртожитки і церковні монастирі.

Про це повідомили в Офісі президента.

Під час селекторної наради щодо протидії коронавірусу, президенту Володимиру Зеленському повідомили, що спалахи інфекції зафіксували, зокрема, в НТУУ "КПІ" (152 випадки) та у Свято-Феодосіївському монастирі. Обидва заклади розташовані в Києві. На території монастиря і в гурточку університету проводять дезінфекцію.

Також повідомляється, що основні християнські конфесії через епідситуацію відмовилися від хресної ходи до Дня Хрещення Русі.

Крім того, за порушення карантинних норм закрили 37 нічних клубів.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, показник захворюваності серед населення зріс і становить 66,7 на 100 тисяч осіб.

"Сьогодні відповідальність щодо здоров’я лежить на кожному власнику бізнесу, директорі закладу, менеджері, відвідувачі. Кожен несе відповідальність за той епідемічний стан, у якому перебуватиме країна найближчим часом", - прокоментував отриману інформацію Зеленський.

Напередодні повідомлялося про спалах коронавірусу в столичному Інституті спеціального зв'язку та захисту інформації НТУУ "КПІ", було відомо про 52 заражених.

Ще один спалах в гуртожитках, але вже іншого київського університету, зафіксували два тижні тому.

Раніше в Держспоживслужбі Києва розповіли, де і як часто відбуваються спалахи коронавірусу в Києві.

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