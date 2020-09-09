В Украине задержали рекордную партию кокаина

Пограничники задержали рекордную партию кокаина стоимостью 17 млн долларов. Наркотические средства перемещались в контейнере с грузом бананов, который прибыл на судне из Республики Эквадор.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Попытка контрабанды наркотических средств была прекращена. Общий вес наркотических средств составляет около 112 кг. Дальнейшие процессуальные действия продолжаются.

Фото: место задержания (mvs.gov.ua)

Напомним, в Киеве задержали двух наркодилеров и изъяли марихуаны на 15 млн гривен.

Также в Одесской области выявили рекордную партию кокаина на 200 млн гривен.

РБК-Украина писало, что в мае через порт "Южный" пытались ввезти в Украину 53,4 кг кокаина из Южной Америки.