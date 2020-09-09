ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине задержали рекордную партию кокаина

Автор: РБК-Украина

Пограничники задержали рекордную партию кокаина стоимостью 17 млн долларов. Наркотические средства перемещались в контейнере с грузом бананов, который прибыл на судне из Республики Эквадор.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Попытка контрабанды наркотических средств была прекращена. Общий вес наркотических средств составляет около 112 кг. Дальнейшие процессуальные действия продолжаются.

Фото: место задержания (mvs.gov.ua)

Напомним, в Киеве задержали двух наркодилеров и изъяли марихуаны на 15 млн гривен.

Также в Одесской области выявили рекордную партию кокаина на 200 млн гривен.

РБК-Украина писало, что в мае через порт "Южный" пытались ввезти в Украину 53,4 кг кокаина из Южной Америки.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины наркотики