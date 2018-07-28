В Украине задержали лидера и киллера одной из крупнейших наркогруппировок

Одного из задержанных подозревают в расстреле автомобиля в Житомирской области

Полиция задержала лидера и киллера одной из крупнейших преступных организаций в Украине. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины.

Сообщается, что полиция задержала двух жителей Днепропетровской области, которых обоснованно подозревают в покушении на убийство, а также в причастности к наркогруппировке. По версии следствия, 22 июля в Житомирской области они обстреляли автомобиль, в результате чего ранение получила пассажирка автомобиля, 46-летняя киевлянка. Менее чем за сутки следователи вышли на подозреваемых, на момент задержания один из членов банды - 32-летний житель Никополя - проживал в развлекательном комплексе в Житомирском районе. По данным полиции, он выполнял роль киллера в группировке.

"Во время обыска в арендованном жилье полицейские изъяли автомат Калашникова с глушителем и пистолет с патронами. Кроме того, изъяты две тротиловые шашки, механические взрыватели и две упаковки пластида. Также изъяты другие вещественные доказательства, в частности "черная бухгалтерия" по операциям с наркотическими веществами", - говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня полиция задержала 44-летнего организатора указанной группировки. В полиции отметили, что он ехал в Житомир, чтобы поддержать сообщника, однако по дороге попал в ДТП. При осмотре места происшествия изъяли пистолет с глушителем, большие суммы денег в рублях и иностранной валюте, а также наркотические вещества.

По словам первого замглавы Национальной полиции Вячеслава Аброськина, задержанные являются членами одной из крупнейших преступных организаций, действующих на территории Украины. В эту организацию входят около 30 человек.

Фото: изъятое оружие

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе задержали восьмерых подозреваемых в сотрудничестве с так называемой "Донецкой народной республикой".