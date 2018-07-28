На Донбассе задержали 8 подозреваемых в сотрудничестве с "ДНР"

Новости Происшествия 28.07.2018 - 13:44
Фото: украинские военные на Донбассе (facebook.com/pressjfo.news)
Фото: украинские военные на Донбассе (facebook.com/pressjfo.news)

Задержанных подозревают в связях с незаконными вооруженными формированиями

На Донбассе наряды Национальной гвардии задержали восьмерых подозреваемых в сотрудничестве с так называемой "Донецкой народной республикой". Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что в течение двух дней в Донецкой области военные из состава Объединенных сил задержали восьмерых подозреваемых в сотрудничестве с так называемой "ДНР". Задержания произошли на блокпостах вблизи Мариуполя и поселка Благодатное.

"Причиной задержания стала информации из базы данных Национальной полиции, согласно которой лица подозреваются в сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями так называемой "ДНР". Задержанных передали сотрудникам Национальной полиции", - говорится в сообщении.

На Донбассе задержали 8 подозреваемых в сотрудничестве с &quot;ДНР&quot;

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Дружковке при участии СБУ задержали 44-летнего местного жителя по подозрению в участии в формированиях боевиков.

 

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Теги:  Донбасс,  ДНР,  Задержание  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС