На Донбассе задержали 8 подозреваемых в сотрудничестве с "ДНР"

Задержанных подозревают в связях с незаконными вооруженными формированиями

На Донбассе наряды Национальной гвардии задержали восьмерых подозреваемых в сотрудничестве с так называемой "Донецкой народной республикой". Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что в течение двух дней в Донецкой области военные из состава Объединенных сил задержали восьмерых подозреваемых в сотрудничестве с так называемой "ДНР". Задержания произошли на блокпостах вблизи Мариуполя и поселка Благодатное.

"Причиной задержания стала информации из базы данных Национальной полиции, согласно которой лица подозреваются в сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями так называемой "ДНР". Задержанных передали сотрудникам Национальной полиции", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Дружковке при участии СБУ задержали 44-летнего местного жителя по подозрению в участии в формированиях боевиков.