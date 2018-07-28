В Україні затримали лідера та кілера одного з найбільших наркоугруповань

Одного з затриманих підозрюють у розстрілі автомобіля в Житомирській області

Поліція затримала лідера та кілера однієї з найбільших злочинних організацій в Україні. Про це йдеться в повідомленні Національної поліції України.

Повідомляється, що поліція затримала двох жителів Дніпропетровської області, яких обґрунтовано підозрюють у замаху на вбивство, а також у причетності до наркоугруповання. За версією слідства, 22 липня в Житомирській області вони обстріляли автомобіль, в результаті чого поранення отримала пасажирка автомобіля, 46-річна киянка. Менш ніж за добу слідчі вийшли на підозрюваних, на момент затримання один з членів банди - 32-річний мешканець Нікополя - проживав у розважальному комплексі в Житомирському районі. За даними поліції, він виконував роль кілера в угрупованні.

"Під час обшуку в орендованому житлі поліцейські вилучили автомат Калашникова з глушником і пістолет з набоями. Крім того, вилучено дві тротилові шашки, механічні підривники і дві упаковки пластиду. Також вилучено інші речові докази, зокрема "чорну бухгалтерію" за операціями з наркотичними речовинами", - йдеться в повідомленні.

Крім того, сьогодні поліція затримала 44-річного організатора зазначеного угруповання. У поліції зазначили, що він їхав до Житомира, щоб підтримати спільника, однак по дорозі потрапив у ДТП. При огляді місця події вилучили пістолет з глушником, великі суми грошей в рублях та іноземній валюті, а також наркотичні речовини.

За словами першого заступника голови Національної поліції В'ячеслава Аброськіна, затримані є членами однієї з найбільших злочинних організацій, що діють на території України. В цю організацію входять близько 30 осіб.

Фото: вилучена зброя

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі затримали вісьмох підозрюваних у співпраці з так званою "Донецькою народною республікою".