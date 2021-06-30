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В Украине задержали граждан Турции с рекордной контрабандой героина

Новина українською →
Украина, Среда 30 июня 2021 07:47
В Украине задержали граждан Турции с рекордной контрабандой героина Фото: обвиняемые ввезли в Украину из Пакистана героин и под видом партии риса(фото gp.gov.ua)
Автор: Даша Харченко

Четырех граждан Турции будет судить украинский суд за контрабанду рекордной партии героина. Сумма контрабанды на "черном рынке" составляет 2,3 млрд грн.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении четырех граждан Турции по факту контрабанды наркотических средств в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, обвиняемые ввезли в Украину из Пакистана героин и под видом партии риса, чтобы переправить в Европейский Союз.

"Во время обыска складов во Львове правоохранители выявили одну тонну героина, примерная стоимость которого по ценам черного рынка составляет около 2,3 млрд грн", - говорится в сообщении.

Напомним, во время международной спецоперации представителей Департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины была разоблачена масштабная преступная схема по транспортировке героина через территорию Украины. Таким образом злоумышленники экспортировали наркотические средства из Ирана на территорию Европейского союза.

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наркотики контрабанда
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