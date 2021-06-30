В Украине задержали граждан Турции с рекордной контрабандой героина
Четырех граждан Турции будет судить украинский суд за контрабанду рекордной партии героина. Сумма контрабанды на "черном рынке" составляет 2,3 млрд грн.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении четырех граждан Турции по факту контрабанды наркотических средств в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины).
По данным следствия, обвиняемые ввезли в Украину из Пакистана героин и под видом партии риса, чтобы переправить в Европейский Союз.
"Во время обыска складов во Львове правоохранители выявили одну тонну героина, примерная стоимость которого по ценам черного рынка составляет около 2,3 млрд грн", - говорится в сообщении.
Напомним, во время международной спецоперации представителей Департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины была разоблачена масштабная преступная схема по транспортировке героина через территорию Украины. Таким образом злоумышленники экспортировали наркотические средства из Ирана на территорию Европейского союза.