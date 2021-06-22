В Украине разоблачили транснациональную контрабанду героина на 10 млн евро

В ходе международной спецоперации прокуратуры представителей Департамента по борьбе с наркопреступностью Национальной полиции Украины разоблачили масштабную преступную схему по транспортировке героина через территорию Украины. Таким образом злоумышленники экспортировали наркотические средства из Ирана на территорию Европейского союза.

Как отмечается на сайте органа, партии героина транспортировали и на временно оккупированный Крымский полуостров. Известно, что после создания фиктивных фирм, злоумышленники наладили перевозку наркотических средств в муляжах пустого кирпича. В частности, для последующего хранения продукции, преступники арендовали склады на территории Республики Молдовы, где и осуществляли последующий экспорт в другие страны Евросоюза.

Во время спецоперации правоохранители изъяли 1092 брикетов с героином. Общая стоимость 235 кг партии составляет более 10 млн евро.

Сейчас задержаны семь членов масштабной криминальной схемы. Украинские правоохранители сообщили о подозрении преступникам в соответствии с ч. 2, ст. 307 и ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия с целью установления других членов группировки - продолжаются.

Стоит заметить, что согласно вышеупомянутой статье, участникам наркоторговли грозит лишение свободы сроком до десяти лет.