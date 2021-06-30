В Україні затримали громадян Туреччини з рекордною контрабандою героїну

Чотирьох громадян Туреччини судитиме український суд за контрабанду рекордної партії героїну. Сума контрабанди на "чорному ринку" складає 2,3 млрд грн.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох громадян Туреччини за фактом контрабанди наркотичних засобів в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, обвинувачені ввезли в Україну з Пакистану героїн та під виглядом партії рису, щоб переправити до Європейського Союзу.

"Під час обшуку складів у Львові правоохоронці виявили понад одну тонну героїну, орієнтовна вартість якого за цінами чорного ринку становить близько 2,3 млрд грн", - ідеться у повідомленні.