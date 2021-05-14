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В Украине заблокировали канал поставок кокаина из одной из стран Латинской Америки

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Борисполь, Пятница 14 мая 2021 13:56
В Украине заблокировали канал поставок кокаина из одной из стран Латинской Америки Фото: у иностранца выявили кокаин на около 11,5 млн гривен
Автор: Игорь Литвиненко

Служба безопасности Украины заблокировала канал поставок кокаина в страну. В аэропорту "Борисполь" у иностранца из одной из стран Латинской Америки выявили 2,8 килограмма наркотика на сумму около 11,5 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, злоумышленник планировал продать кокаин местным наркодилерам.

"Он прибыл в Украину под видом туриста и якобы для получения стоматологических услуг. Для подтверждения цели посещения наркоделец даже зарегистрировался на прием в одной из киевских стоматологических клиник", - говорится в сообщении.

Наркотики у иностранца обнаружили в его личных вещах во время проведения углубленного таможенного досмотра в аэропорту "Борисполь".

"Проведенные на месте экспресс-исследования подтвердили, что обнаруженное вещество - наркотическое средство кокаин. Стоимость изъятого наркотика по ценам черного рынка составляет более 11,5 миллиона гривен", - добавили в СБУ.

Сейчас наркокурьер задержан. Возбуждено дело по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос сообщение подозрения наркокурьеру.

Ранее РБК-Украина писало, что в Винницкой области полиция перекрыла канал поставки наркотиков в исправительные колонии.

Также сообщалось, что недавно в Киеве ликвидировали сеть нарколабораторий и притонов.

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