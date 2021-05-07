В Винницкой области полиция перекрыла канал поставки наркотиков в исправительные колонии

Правоохранители в Винницкой области ликвидировали канал поставки наркотиков в исправительные колонии . Задержана преступная группа, у которой изъяты специальные устройства для переброски запрещенных веществ в учреждения исполнения наказаний.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины .

Спецоперация проводилась 6 мая. В ней участвовали бойцы спецподразделения КОРД и следователи Винницкого районного управления полиции. Была задержана преступная группа, наладившая канал поставки наркотиков в места лишения свободы.

В ходе спецоперации возле одной из исправительных колоний правоохранители остановили в автомобиль, на котором передвигалась преступная группировка. При досмотре машины полицейские изъяли полиэтиленовый пакет с каннабисом, SIM-карты, банковские карты и деньги. Кроме того, по месту жительства задержанных были обнаружены наркотические вещества и устройства, с помощью которых злоумышленники перебрасывали наркотики осужденным.

Отмечается, что группировку разрабатывали длительное время. За этот период правоохранители зафиксировали около десятка фактов переброски наркотиков в исправительную колонию.

По оперативной информации, канал поставки наркотиков осужденным координировал “смотрящий” и его доверенное лицо. Они распределяли их среди заключенных.

Обыски также прошли в исправительной колонии. У осужденных были изъяты наркотические средства, мобильные телефоны, SIM-карты и планшет.

Преступники задержаны и находятся в изоляторе временного содержания. Им объявлено о подозрении. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Фото: поставки наркотиков в исправительные колонии Винницкой области заблокировали (mvs.gov.ua)