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В Україні заблокували канал поставок кокаїну з однієї з країн Латинської Америки

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Бориспіль, П'ятниця 14 травня 2021 13:56
В Україні заблокували канал поставок кокаїну з однієї з країн Латинської Америки Фото: у іноземця виявили кокаїн на близько 11,5 млн гривень
Автор: Ігор Литвиненко

Служба безпеки України заблокувала канал поставок кокаїну в країну. В аеропорту "Бориспіль" у іноземця з однієї з країн Латинської Америки виявили 2,8 кілограма наркотику на суму близько 11,5 мільйона гривень.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За інформацією СБУ, зловмисник планував продати кокаїн місцевим наркодилерам.

"Він прибув в Україну під виглядом туриста і нібито для отримання стоматологічних послуг. Для підтвердження мети відвідування наркоділець навіть зареєструвався на прийом в одній з київських стоматологічних клінік", - йдеться в повідомленні.

Наркотики в іноземця виявили в його особистих речах під час проведення поглибленого митного огляду в аеропорту "Бориспіль".

"Проведені на місці експрес-дослідження підтвердили, що виявлена речовина - наркотичний засіб кокаїн. Вартість вилученого наркотику за цінами чорного ринку становить понад 11,5 мільйона гривень", - додали в СБУ.

Наразі наркокур'єр затриманий. Порушено справу за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання повідомлення підозри наркокур'єру.

Раніше РБК-Україна писало, що у Вінницькій області поліція перекрила канал постачання наркотиків у виправні колонії.

Також повідомлялося, що нещодавно в Києві ліквідували мережу нарколабораторій і притонів.

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