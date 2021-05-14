В Україні заблокували канал поставок кокаїну з однієї з країн Латинської Америки

Служба безпеки України заблокувала канал поставок кокаїну в країну. В аеропорту "Бориспіль" у іноземця з однієї з країн Латинської Америки виявили 2,8 кілограма наркотику на суму близько 11,5 мільйона гривень.

Про це повідомляє прес-служба СБУ .

За інформацією СБУ, зловмисник планував продати кокаїн місцевим наркодилерам.

"Він прибув в Україну під виглядом туриста і нібито для отримання стоматологічних послуг. Для підтвердження мети відвідування наркоділець навіть зареєструвався на прийом в одній з київських стоматологічних клінік", - йдеться в повідомленні.

Наркотики в іноземця виявили в його особистих речах під час проведення поглибленого митного огляду в аеропорту "Бориспіль".

"Проведені на місці експрес-дослідження підтвердили, що виявлена речовина - наркотичний засіб кокаїн. Вартість вилученого наркотику за цінами чорного ринку становить понад 11,5 мільйона гривень", - додали в СБУ.

Наразі наркокур'єр затриманий. Порушено справу за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання повідомлення підозри наркокур'єру.