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В Украине взялись за реставрацию замков. За три года хотят восстановить 150 объектов

Автор: Андрей Козловский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране отреставрируют около 150 объектов культурного наследия. Это планируют сделать в ближайшие три года.

Об этом Владимир Зеленский заявил в ходе форума "Украина 30".

"В этом году мы начали проект крупная реставрация... Речь идет о восстановлении украинских замков, музеев, других объектов культурного наследия. За три следующих года будет отреставрировано около 150 объектов по всей Украине", - сказал президент.

Напомним, в конце сентября прошлого года Владимир Зеленский заявил, что в Украине в 2021 начнется масштабная реставрация замков и объектов культурного наследия. Тогда он также добавил, что для каждого региона планируют создать стратегии развития.

Кроме того, ранее сообщалось, что правительство сформировало "дорожную карту" развития туризма в Украине. Она ляжет в основу стратегии развития туризма и курортов.

Также РБК-Украина писало, что Украина и Северная Македония подписали Меморандум о сотрудничестве и взаимодействию в сфере туризма. Соглашение подписано между Национальной туристической организацией Украины и Агентством по развитию и поддержке туризма Республики Северная Македония.

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