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В Украине со следующего года начнется реставрация замков, - Зеленский

Ужгород, Пятница 25 сентября 2020 12:20
В Украине со следующего года начнется реставрация замков, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине в следующем году начнется масштабная реставрация замков и объектов культурного наследия. Также для каждого региона планируют создать стратегии развития.

Об этом во время визита на Закарпатье заявил президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что каждому региону необходимо открыть свой туристический потенциал.

"Кроме новых дорог и больниц, в следующем году мы начнем масштабную реставрацию замков и объектов культурного наследия. Мы не останавливаемся на этом сложном пути, чтобы наши регионы, в том числе и Закарпатье, могли открыть свой туристический потенциал. Для каждого региона будут созданы стратегии развития", - сказал Зеленский.

Володимир Зеленський бере участь у презентації Стратегії розвитку Закарпатської області.

Володимир Зеленський бере участь у презентації Стратегії розвитку Закарпатської області.

Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 25 вересня 2020 р.

Напомним, в середине июля правительство сформировало "дорожную карту" развития туризма в Украине. Она ляжет в основу стратегии развития туризма и курортов.

Также РБК-Украина писало, что Украина и Болгария договорились о сотрудничестве в сфере туризма. Правительства двух стран хотят создать формат взаимодействия, так как все больше украинцев посещают Болгарию.

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