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В Кабмине сформировали стратегию развития туризма в Украине

Киев, Понедельник 13 июля 2020 22:50
В Кабмине сформировали стратегию развития туризма в Украине
Фото: Александр Ткаченко (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Разработана дорожная карта

Министерство культуры и информационной политики Украины совместно с международными экспертами сформировало "дорожную карту" развития туризма в Украине. Дорожная карта ляжет в основу стратегии развития туризма и курортов.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента по результатам совещания в понедельник вечером.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко детализировал стратегическое видение развития туризма в Украине.

"Стратегическими задачами является внедрение системы туристской статистики, новый законопроект о туризме, который уже разработан, совершенствование системы управления отраслью, диджитализация, создание реестра субъектов туристической деятельности", - сказал он.

Глава Минкульта добавил, что каждая область активно работает над инициативой "Туристические магниты".

"В частности – "Великое строительство" самих "объектов притяжения". Речь идет о музеях, театрах, замках. Я думаю, что эта программа может не только объединить страну, но и служить, среди прочего, туристической отрасли", - подчеркнул Ткаченко.

Он добавил, что 12 июня презентована промокампания #МандруйУкраїною. Совместно с областными государственными администрациями ведется работа по формированию туристических маршрутов в регионах. Также продолжается работа над созданием многоязычного портала Visit Ukraine.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал закон №3377 для поддержки, в частности, сферы туризма в связи с карантином из-за коронавируса.

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