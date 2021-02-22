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В Україні взялися за реставрацію замків. За три роки хочуть відновити 150 об'єктів

Автор: Андрій Козловський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в країні відреставрують близько 150 об'єктів культурної спадщини. Це планують зробити у найближчі три роки.

Про це Володимир Зеленський заявив в ході форуму "Україна 30".

"Цього року ми почали проект велика реставрація... Мова идет про відновлення українських замків, музеїв, інших об'єктів культурної спадщини. За три наступні роки буде відреставровано близько 150 об'єктів по всій Україні", - сказав президент.

Нагадаємо, наприкінці вересня минулого року Володимир Зеленський заявив, що в Україні у 2021 почнеться масштабна реставрація замків та об'єктів культурної спадщини. Тоді він також додав, що для кожного регіону планують створити стратегії розвитку.

Крім того, раніше повідомлялось, що уряд сформував "дорожню карту" розвитку туризму в Україні. Вона ляже в основу стратегії розвитку туризму і курортів.

Також РБК-Україна писало, що Україна і Північна Македонія підписали Меморандум про співробітництво та взаємодію у сфері туризму. Угода підписана між Національною туристичною організацією України та Агентством з розвитку та підтримки туризму Республіки Північна Македонія.

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Новини України Володимир Зеленський
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