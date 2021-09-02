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В Украине выступили за размещение сил противовоздушной обороны США

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Киев, Четверг 02 сентября 2021 09:23
В Украине выступили за размещение сил противовоздушной обороны США Фото: вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Анастасия Рокитна

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников выступил за размещение сил противовоздушной обороны США в Украине. Они бы могли выполнять функции защитного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова Резникова в интервью для "Лига.net".

Он считает, что сегодня у США - современные передовые технологии.

"Мы не говорим об атакующем оружии. Мы говорим о защитном. Я сторонник того, что США могут, совершенно не провоцируя россиян, обеспечить нас технической помощью в плане различных средств ПВО", - сообщил Резников.

По поводу присутствия американских военных он считает, что это уже вопрос того, в каком качестве они нужны.

"С точки зрения обучения, тренировки, организации. Некоторые СМИ перекрутили и сказали, что Резников за военные базы. Вот именно для военных баз нужно вносить изменения в Конституцию", - заявил Резников.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на намерения России разместить ядерное оружие в Крыму.

Отметим, у Зеленского заявили об объектах с материалами для изготовления ядерного оружия в Крыму.

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